Tor San Lorenzo, scontro auto-scooter: muore un centauro di 33 anni

Scontro tra un auto e uno scooter sulla litoranea, perde la vita un centauro di 33 anni. Ferito anche un ragazzo di 14 anni. E’ successo poco prima delle ore 13 sulla strada provinciale 601 litoranea Ostia-Anzio, all’altezza della frazione di Tor San Lorenzo, sul lungomare di Ardea. Proprio qui – come riporta il quotidiano Il Tempo – un ragazzo romano, Alex C., di 33 anni ha perso la vita a seguito di un terribile scontro accenuto con una Renault Clio.

Una giornata di Festa trasformata in dramma, dove ad avere la peggio è stato il centauro deceduto poco dopo il suo impatto con l’asfalto. Grave, ma non in pericolo di vita, un giovane di 14 anni che viaggiava insieme con lui. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Anzio e le pattuglie della Polizia Locale di Ardea al lavoro per i rilievi del caso.

Un violento impatto, dall’esito mortale avvenuto all’altezza della palestra The Gym Club.

Secondo i primi elementi raccolti l’auto, la Renault Clio, procedeva in direzione Anzio, quando per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe svoltato a sinistra in prossimità dell’ingresso dell’ingresso del camping “Onda”, impattando contro lo scooter, modello T-Max, proveniente dal senso opposto di marcia. A bordo del motoveicolo c’erano due persone: il conducente, un giovane di 33 anni morto poco dopo lo scontro, e un ragazzo di 14 anni elitrasportato d’urgenza in ospedale al Bambin Gesù di Roma dove è giunto in codice rosso con diverse contusioni e fratture.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi del sinistro e la successiva rimozione dei mezzi incidentati è stato istituito un senso unico di marcia. Ripercussioni alla viabilità locale dopo il sinistro. Proseguono tuttora gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Richiesto anche gli accertamenti per verificare lo stato alcolemico e tossicologico del conducente della Renault, un uomo di 45 anni risultato negativo ad entrambi i test.

La salma del giovane 33enne, invece, è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata.