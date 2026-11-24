PADOVA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale entra in una nuova fase evolutiva. Non più soltanto strumenti in grado di generare contenuti e analizzare informazioni, ma collaboratori digitali capaci di svolgere attività, interagire con dati, documenti e sistemi aziendali e operare sulla base di obiettivi definiti. E’ il paradigma dell’Agentic AI, su cui investe TopNetwork, società italiana operante nel settore ICT, per accompagnare imprese e Pubblica Amministrazione verso nuovi modelli di efficienza operativa e innovazione.

“Il punto di partenza di TopNetwork non è la tecnologia, ma le esigenze delle organizzazioni”, spiega Alberto Scarabello, Business Unit Sales Manager di TopNetwork. L’approccio dell’azienda parte dall’analisi delle attività quotidiane e dei processi di lavoro, con l’obiettivo di individuare gli ambiti nei quali l’intelligenza artificiale può generare benefici concreti e misurabili.

Da questa visione nasce lo sviluppo di agenti intelligenti dedicati a differenti esigenze operative. Tra questi, BID AI, che supporta l’analisi dei bandi e la preparazione delle gare; FleetMate, dedicato alla gestione delle flotte aziendali, dalla consultazione della documentazione al monitoraggio delle scadenze; e AGENTHO, progettato per individuare le attività ripetitive e le opportunità di automazione dei processi.

Applicazioni differenti, accomunate dall’obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale nei processi reali delle organizzazioni, valorizzando i dati, le infrastrutture e i sistemi già in uso.

Al centro della proposta di TopNetwork c’è il principio dello Human-in-the-Loop: un approccio in cui l’intelligenza artificiale supporta le attività operative, mentre la supervisione e la responsabilità delle decisioni rimangono in capo alle persone.

Le soluzioni sono progettate con attenzione alla sicurezza, alla tracciabilità e al rispetto dei requisiti normativi applicabili, incluso l’AI Act europeo.

L’obiettivo è ridurre il carico delle attività ripetitive, liberare tempo e valorizzare le competenze professionali, trasformando l’intelligenza artificiale in uno strumento concreto di crescita, produttività e competitività.

– news in collaborazione con TopNetwork –

– foto ufficio stampa TopNetwork –

(ITALPRESS).