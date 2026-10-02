Top Dealers Italia, a Milano il futuro delle concessionarie tra AI e noleggio

MILANO (ITALPRESS) – Noleggio, remarketing, usato, digital marketing e intelligenza artificiale sono stati al centro dell’ottavo appuntamento di Top Dealers Italia, ospitato il 1° ottobre 2026 nella nuova sede di Ambrostore a Segrate. La giornata ha riunito un pubblico ristretto e selezionato di circa 200 dealer, manager, rappresentanti delle associazioni e Best Partners, favorendo un confronto diretto tra i protagonisti della distribuzione automobilistica. Organizzato da Caval Service e presentato da Ivana Gabriella Cenci, l’evento ha proposto due Talk Show moderati da Carlo Valente, con il patrocinio di ANIASA, ASCONAUTO, MOTUS-E, UIGA e UNRAE. Ad aprire i lavori è stato Andrea Mocarelli, CEO di Ambrostore.

Il primo confronto, “Noleggio e Remarketing: ruolo e opportunità per i Top Dealers Italia”, ha analizzato l’evoluzione del concessionario come operatore della mobilità. Al centro, l’integrazione tra nuovo, usato, noleggio e servizi, il valore residuo, la rotazione dello stock e l’impiego dei dati per aumentare efficienza e marginalità.

Raffaele Fusilli, Automotive Strategic Advisor, Luiss Associate e former Renault Group Italy CEO, ha delineato lo stato del settore e gli scenari futuri. Sono intervenuti Italo Folonari, presidente ANIASA; Valerio Papale, CEO Agos Renting; Laura Catone, co-CEO Gruppo Catone; Roberto Scarabel, amministratore unico Scarabel; Barbara Barbieri, CEO BCA; Pierluigi Sinicropi, General Manager SecondLife; e Dario Peroni, Go to Market Manager Targa Telematics e Viasat.

Nel pomeriggio, “Automotive Digital Marketing ai tempi della I.A.” ha portato l’attenzione su qualità dei lead, automazione, velocità di risposta, utilizzo dei dati e rapporto tra tecnologia e persone. Dal confronto è emersa la necessità di usare l’intelligenza artificiale per migliorare organizzazione e servizio, senza sostituire la relazione umana con il cliente.

Hanno partecipato Mario Biondi, cofondatore e COO Elevatee, già manager Meta; Ernesto Cascioli, CEO Cascioli Group; Francesco Ciucci Ienco, Automotive Head of Sales MAWDY Services; Carlo De Marco, Sales Manager bee2link; Roberta Mauri, direttore Marketing Mocauto Group; Alessio Gatti, fondatore e CEO WOODOO e GAS Automotive; Giuseppe Farina, CEO Gruppo Farina; e Simone Ballarati, direttore commerciale Irontech.

Nel corso della giornata sono stati premiati i People e i Top Dealers Italia 2027 ed è stata presentata la Guida Top Dealers Italia 2027, quarta edizione del progetto dedicato alle eccellenze della distribuzione automobilistica.

L’appuntamento ha segnato anche il passaggio verso ECOMOBILITY BRIDGE, la nuova fase del network nato nel 2016. Il primo incontro è fissato per il 1° dicembre 2026 a Vicenza, presso GHV Hotel & Spa, con il SUMMIT NORD EST TOP DEALERS ITALIA – LOCAL, dedicato al ruolo del Dealer come consulente di mobilità.

Determinante il contributo dei Best Partners, imprese che affiancano i Top Dealers Italia con competenze specialistiche. Agos Renting, con ReLOVE, estende il noleggio a lungo termine alle auto usate; ConformGest, realtà italiana dalla crescente vocazione internazionale, propone garanzie personalizzate e una gestione tempestiva dei guasti; MAWDY Services (Gruppo Mapfre) brand leader nell’automotive, supporta il postvendita con garanzie per veicoli nuovi e usati, assistenza stradale anche digitale e manutenzione, prolungando la fiducia dei clienti nel tempo Woodoo presenta infine GAS Automotive, il primo Sistema Operativo per Dealer che integra Marketing Digitale, CRM, AI e Dati in un’unica piattaforma.

Quattro ambiti complementari che mostrano come la qualità di una concessionaria dipenda sempre più anche dai servizi offerti prima, durante e dopo l’acquisto: un elemento che gli automobilisti sono chiamati a valutare insieme al prodotto e al prezzo.

La giornata ha ospitato la premiazione dei People e dei Top Dealers Italia 2027, oltre alla presentazione della Guida Top Dealers Italia 2027, quarta edizione dedicata alle eccellenze della distribuzione automobilistica.

Nato nel 2016, Top Dealers Italia si è sviluppato attraverso Guida, contenuti digitali, eventi e una community di Dealer, People e Best Partners. Il progetto entra ora in una nuova fase con ECOMOBILITY BRIDGE, pensato per rendere continuativo il confronto tra persone, imprese e territori. Il primo appuntamento è il 1° dicembre 2026 a Vicenza, presso GHV Hotel & Spa, con il SUMMIT NORD EST TOP DEALERS ITALIA – LOCAL, dedicato al nuovo ruolo del Dealer come consulente di mobilità.

– Foto ufficio stampa Top Dealers Italia –

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