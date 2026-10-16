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Tony Effe, la foto con la figlia Priscilla scatena le polemica: “Unico padre in un mondo di tate”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
È bufera social contro Tony Effe. Il rapper ha condiviso una foto sul suo profilo social in cui compare in piscina al fianco della figlia Priscilla, nata dall’amore con la compagna Giulia De Lellis. “Unico padre in un mondo di tate”, ha scritto Tony Effe a corredo dello scatto.  

E non è un caso isolato. Lo aveva fatto anche pochi giorni prima, quando in un video mentre portava la figlia a spasso col passeggino in un parco meneghino, aveva detto: “Trovatemi un rapper che ogni giorno porta la bambina al parco. E no perché è facile con la babysitter, le tate. No, sono io il padre, sono io che la porta a giocare al parco non la tata”. La provocazione ha alzato un polverone e si inserisce in un tema più ampio che ha inevitabilmente toccato la sensibilità dei genitori che assumono le tate per necessità e non per pigrizia.  

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