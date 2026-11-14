Tony Effe, bagno di folla a Milano e lui corre con i fan

(Adnkronos) –

Tony Effe corre con i suoi fan. Oggi, sabato 14 novembre, il rapper ha percorso alcuni chilometri a Milano insieme ai propri follower, dopo aver dato appuntamento per le 11 di mattina a Milano. L’evento è diventato un vero e proprio raduno di runner, che hanno poi scattato una foto di gruppo insieme a Tony Effe sotto l’Arco della pace.

“Grazie a tutti”, è stato il semplice messaggio condiviso dal rapper sul suo secondo profilo ‘Tonycocazero’, dove mostra i progressi che lo hanno portato a diventare ufficialmente un atleta, tesserandosi con il ‘Team Sempredicorsa ASD’, società dilettantistica fondata dall’atleta e ‘supercoach’ Lorenzo Lotti.

Oltre alla foto di gruppo, che mostra i centinaia di runner che hanno risposto all’appello di Tony Effe, il rapper mostra anche il percorso: 6,5 chilometri in quasi mezzora di tempo.

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