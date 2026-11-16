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Toni Capuozzo, oggi i funerali nel Duomo di Udine: la cerimonia in diretta tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Si terranno oggi presso il Duomo di Udine a partire dalle 14:30 i funerali di Toni Capuozzo, il giornalista Mediaset morto la scorsa settimana a 77 anni a causa di un tumore. Già nelle scorse ore una folla di amici, parenti e persone comuni hanno partecipato alla camera ardente.
 

La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta dalle 14 su Rete 4. Nei giorni scorsi era stata la famiglia del giornalista con un messaggio condiviso sulla pagina Facebook﻿ di Capuozzo a confermare la data delle esequie desiderando ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza dimostrati. “Comunichiamo che i funerali di Toni si terranno lunedì 16 novembre alle 14:30, presso il Duomo di Udine. La camera ardente sarà allestita sabato 14 e domenica 15 novembre presso la Casa Funeraria Mansutti, in via Calvario 101, Udine”, si leggeva nel post.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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