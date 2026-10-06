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Tokyo, c’è Alcaraz in campo e spunta… il sosia di Sinner

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna a vincere un torneo dopo l’infortunio al polso. E lo fa proprio nel giorno in cui Jannik Sinner comunica che il suo problema al ginocchio, più grave del previsto, lo costringerà allo stop fino alla fine del 2026. Poche ore fa, prima della finale giocata dal fuoriclasse spagnolo nell’Atp 500 di Tokyo, è andato però in scena un siparietto diventato presto virale sui social. 

Cos’è successo? Al termine di una sessione di allenamento in terra giapponese, in tribuna si è palesato… il sosia di Jannik, con il kit usato dal numero uno del ranking Atp nel Roland Garros 2025.  

Il sosia di Sinner (con tanto di fasciatura al ginocchio), accompagnato dai sosia di Borg e McEnroe, ha chiamato a gran voce Alcaraz, per farsi notare. Lo spagnolo, accortosi della sua presenza, ha poi regalato un sorriso, tirando fuori lo smartphone per filmare la scena. In attesa di rivedere Sinner sul campo, per davvero.  

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