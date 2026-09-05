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Tocco di mano di Lobotka, Chivu chiede rigore: proteste in Inter-Napoli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Polemiche e proteste in Inter-Napoli. Oggi, sabato 5 settembre, i nerazzurri hanno sfidato gli azzurri a San Siro nella terza giornata di Serie A, in una partita segnata da un contestato episodio arbitrale. A inizio secondo tempo la squadra di Chivu ha chiesto un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Lobotka dopo un rimpallo con Barella. 

Succede tutto a inizio ripresa. L’Inter mette un pallone nell’area del Napoli e Barella va a contrasto con Lobotka, la sfera rimbalza sul terreno di gioco e sembra finire sulla mano larga del centrocampista azzurro, con quello di Chivu che si ferma subito per protestare. 

Le immagini non chiariscono del tutto l’episodio: alcune sembrano indicare il tocco di mano di Lobotka, mentre altre sembrano ‘scagionare’ il regista slovacco. Tante, in ogni caso, le proteste nerazzurre. 

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