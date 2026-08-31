Tivusat, a settembre i grandi nomi della musica classica, opera e danza

ROMA (ITALPRESS) – A settembre la programmazione di Mezzo (al numero 49 della piattaforma satellitare gratuita tivusat) presenta numerosi appuntamenti dedicati a diversi generi, dalla musica classica al jazz, dall’opera alla danza. Tra i protagonisti i direttori d’orchestra Claudio Abbado, Riccardo Muti e Dalia Stasevska, il violinista Maxim Vengerov e Renaud Capuçon, in veste di violinista e direttore dell’Orchestre de Chambre de Lausanne. Ampio spazio all’opera con due compositori tra i più amati, Giuseppe Verdi, con gli allestimenti di Falstaff, La Traviata, Otello, Ernani, Il Trovatore e I Lombardi alla prima crociata e Claudio Monteverdi, con L’incoronazione di Poppea, il Vespro della Beata Vergine e un documentario dedicato al percorso artistico del compositore cremonese raccontato dal direttore d’orchestra John Eliot Gardiner. Completa il programma del mese una sezione dedicata alla danza contemporanea con le coreografie di Thierry Malandain, ispirate ai balletti di Stravinskij e Ravel, oltre ai consueti appuntamenti New Frontiers, rivoltialle nuove forme della musica classica contemporanea e New Talents, riservati ai giovani vincitori del Concorso Internazionale George Enescu. Mezzo è un’esclusiva al canale 49 di tivusat, che oggi dispone di un’offerta gratuita di 130 canali televisivi, di cui oltre 70 in Hd e sette in 4K.

Questa la programmazione: Conductors of the month – Claudio Abbado: Gil Shaham, Berliner Philharmoniker, Beethoven, Brahms, Dvoràk, Domenica 20, ore 20:30; Claudio Abbado, 10 years after, Lunedì 21, ore 20:30 (Documentary). Riccardo Muti: Wiener Philharmoniker, Riccardo Muti, Beethoven: Symphony No. 9, Domenica 13, ore 20:30. Dalia Stasevska: Bruce Liu, Orchestre Symphonique de Montrèal, Goubaìdoulina, Sibelius, Domenica 27, ore 20:30. Violinist of the month – Maxim Vengerov: Tokyo Philharmonic, Myung-Whun Chung, Tchaikovsky, Stravinsky, Domenica 6, ore 20:30. Artist and conductor of the month – Renaud Capuçon: Stefan Dohr, Orchestre de Chambre de Lausanne, Mozart, Strauss, Lunedì 7, ore 21:30. Composers of the month – Giuseppe Verdi: Falstaff, Sabato 5, ore 20:30; I Lombardi alla prima crociata, Martedì 8, ore 23:00; La Traviata, Sabato 12, ore 20:30; Otello, Sabato 19, ore 20:30; Requiem, Domenica 20, ore 22:20; Ernani, Giovedì 24, ore 20:30; Il Trovatore, Sabato 26, ore 20:30. Claudio Monteverdi: L’incoronazione di Poppea, Mercoledì 16, ore 20:30; Vespro della Beata Vergine, Venerdì 25, ore 21:30; Monteverdi, from Mantua to Venice, John Eliot Gardiner, Lunedì 28, ore 20:30 (Documentary). Choreographer of the month – Thierry Malandain: Stravinsky, The Firebird, The Rite of Spring, Martedì 15, ore 20:30; Ravel, Daphnis and Chloè, Martedì 22, ore 20:30. New Frontiers in Prime time: Georgijs Osokins, Arvo Part 90th Anniversary concert, Venerdì 11, ore 20:30; Francesco Tristano, Frescobaldi, Berio, Franceschini, Bach, Venerdì 18, ore 20:30; Luzerner Sinfonieorchester, Michael Sanderling, Shostakovich, Venerdì 25, ore 20:30. New Talents: Concert d’ouverture, Concours international George Enescu 2026, Lunedì 7, ore 18:30.

-news in collaborazione con tivusat-

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).