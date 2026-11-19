(Adnkronos) – “Desidero ringraziare Don Gianni Antoniazzi, parroco di Carpenedo, per le sue parole di oggi e accogliere le scuse che ha voluto porgere”. Così Caterina Varzi, moglie del regista Tinto Brass, commenta all’AdnKronos le scuse del sacerdote che, a pochi giorni dalla morte del regista, scomparso il 4 novembre scorso, aveva suscitato forti polemiche sostenendo che Tinto Brass non fosse stato un interprete della liberazione femminile. Secondo il parroco, nei suoi film il regista avrebbe ridotto la donna “a un semplice oggetto di piacere”, arrivando anche a dichiarare di vergognarsi delle sue radici veneziane.

Parole che avevano provocato l’immediata reazione di Varzi, che aveva difeso la memoria del marito. A distanza di una settimana, don Antoniazzi ha però fatto marcia indietro con una lettera pubblicata sul nuovo numero del bollettino parrocchiale, nel quale ammette di aver sbagliato sia nei contenuti sia nei toni dell’articolo, e riconoscendo che quelle parole non esprimevano correttamente il suo pensiero. Il parroco ha quindi chiesto scusa, in particolare ai familiari, per aver ferito i loro sentimenti, definendo quelle righe “sciatte” e affermando che, se potesse tornare indietro, userebbe parole molto diverse.

“Riconoscere pubblicamente di aver sbagliato – prosegue Varzi – è un passo indietro che apprezzo. Del resto, come insegna lo stesso messaggio evangelico, la riconciliazione, la misericordia e la capacità di perdonare sono la misura più autentica della nostra umanità, ben al di là delle differenze di pensiero o di ruolo”. E conclude: “Per quanto mi riguarda considero questa vicenda definitivamente chiusa. Auguro a Don Gianni e a tutta la comunità di Carpenedo di proseguire in un clima di serena fraternità il proprio cammino di fede”.

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