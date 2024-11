Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Lacrime in studio: “Maria non voglio più prendere il mio posto”

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Lacrime in studio dopo la lite con Ilaria Volta, poi le parole a Maria De Filippi.

Tina Cipollari in crisi e in lacrime a Uomini e Donne. La bionda opinionista, sempre molto schietta, diretta e senza peli sulla lingua, crolla nella puntata del dating show di canale 5 di oggi, lunedì 25 novembre 2024. Decisa a cercare la verità nelle storie di tutti i protagonisti, il ritorno in studio di Ilaria Volta e Vincenzo La Scala, spinge la bionda opinionista a capire se il cavaliere abbia davvero illuso Barbara De Santi inviandole un messaggio durante la loro frequentazione.

Dopo la lettura del messaggio che, però, non conteneva nulla di eclatante, Tina Cipollari è la protagonista di una durissima discussione con Ilaria Volta che rivolge all’opinionista un’accusa durissima

Tina Cipollari crolla a Uomini e Donne: ecco perché

Tornata a Uomini e Donne per raccontare come sta procedendo la relazione con Vincenzo, Ilaria annuncia di aver querelato Barbara De Santi. Ilaria, infatti, spiega di non aver digerito una frase di Barbara contro cui ha deciso di adire le vie legali. Ilaria, infatti, spiega di aver querelato Barbara De Santi per la frase “da un letto all’altra“. “Mi sta mandando la lettera dall’avvocato”, annuncia Barbara De Santi. “Hai difeso Barbara che ha offeso tutte le donne”, risponde Ilaria.

“E’ stata detta la frase ‘è una donna che passa da un letto ad un altro’ e voi siete stati zitti”, commenta Vincenzo. “Tu non sei una donna obiettiva e tu fai di tutto per mandare via una persona che va contro Barbara. Noi siete stati obiettivi nei nostri confronti e avete usato due pesi e due misure“, sbotta Ilaria.

“Quello che stanno dicendo loro è che rispetto ad altre coppie non siete stati obiettivi. Possiamo dire che siete partiti con il piede storto rispetto a loro due?”, interviene Maria De Filippi. Tra la bionda opinionista e l’ormai ex dama del trono over, volano stracci e, in seguito alla pesante discussioni, Tina crolla non trattenendo le lacrime. “Io non voglio più prendere il mio posto Maria. Basta, mi arrendo”, ammette Tina mostrando un lato particolarmente vulnerabile della sua personalità. Un momento di debolezza quello della Cipollari che, tuttavia, tornerà in trasmissione anche nelle prossime puntate.