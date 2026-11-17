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Tiger Woods torna in campo. Il fuoriclasse statunitense sarà tra i protagonisti dell’Hero World Challenge, il torneo in programma dal 3 al 6 dicembre ad Albany, alle Bahamas. La conferma della sua presenza, comunicata dagli organizzatori, riaccende i riflettori su uno dei ritorni più attesi del golf internazionale. Per il vincitore di 15 Major si tratta di una nuova opportunità per ritrovare il contatto con la competizione dopo un periodo particolarmente travagliato. L’ultima apparizione di Woods in un torneo risale al British Open nel luglio 2024. In quell’occasione il golfista americano non era riuscito a superare il taglio, prima di affrontare un’altra lunga fase lontano dal circuito.

Gli ultimi anni si sono rivelati un vero e proprio calvario per il cinquantenne californiano. Nel febbraio 2021, un violento incidente automobilistico a Los Angeles gli aveva provocato gravi lesioni e diverse fratture alle gambe. Dopo un lungo percorso di recupero, era riuscito a tornare a giocare nell’aprile 2022, partecipando al Masters di Augusta. Il fisico, tuttavia, non gli ha più concesso la continuità necessaria. Nel 2023 era arrivato il ritiro proprio durante il Masters, seguito da ulteriori problemi e interventi chirurgici. Le apparizioni sul campo sono diventate sempre più sporadiche, mentre il campione cercava di gestire una condizione atletica lontana da quella dei suoi anni migliori.

A rendere ancora più complicato il quadro è arrivato anche l’incidente stradale del marzo 2026, avvenuto in Florida nei pressi della sua abitazione. Woods era stato arrestato con l’accusa di guida in stato di alterazione dopo che la sua vettura si era ribaltata in seguito a una collisione. Secondo le informazioni diffuse dallo sceriffo della contea di Martin, non aveva riportato ferite. La vicenda si è successivamente conclusa con una sospensione della patente per cinque anni. L’appuntamento alle Bahamas assume quindi un significato particolare. L’Hero World Challenge è una manifestazione organizzata a beneficio della fondazione di Tiger Woods: non assegna punti per la FedEx Cup e non appartiene al calendario ufficiale del Pga Tour, ma mette in palio punti per il ranking mondiale. Ad Albany il livello della competizione sarà comunque molto alto. Tra i nomi annunciati spicca quello di Scottie Scheffler, attuale numero uno mondiale e vincitore delle edizioni 2023 e 2024. Insieme a lui sono attesi giocatori del calibro di Matt Fitzpatrick, Cameron Young, Chris Gotterup, Xander Schauffele e Sam Burns.



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