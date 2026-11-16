Tifosi Giulianova assaltano rivali del Lanciano, scontri in autostrada: “Ci poteva scappare il morto”

(Adnkronos) – Sono in corso le indagini della questura di Ascoli Piceno sull’agguato che un gruppo di tifosi del Giulianova Calcio ha teso ieri sull’autostrada Adriatica ai pullman che trasportavano i supporter della Virtus Lanciano. Le segnalazioni alle forze dell’ordine sono partite dagli automobilisti in transito nel tratto di A14 compreso tra i caselli di Grottamare e San Benedetto del Tronto, che hanno visto decine di incappucciati invadere la carreggiata e scagliare oggetti contro i mezzi affittati dal gruppo rivale, nel tentativo di fermarli.

La notizia è stata diffusa nella giornata di domenica da Massimiliano D’Eramo, segretario locale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), il quale ha commentato: “Ci poteva scappare il morto. Non voglio esagerare nei toni, ma quanto accaduto è particolarmente grave e avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche”, vista anche la pericolosità di muoversi a piedi tra le automobili che passavano a forte velocità. Ora, la Stradale e la Digos di Ascoli stanno visionando gli accessi registrati ai caselli, le immagini delle telecamere piazzate sul tratto autostradale in questione e gli accessi personali ai rispettivi stadi. Gli scontri sono avvenuti infatti mentre i tifosi del Lanciano viaggiavano verso Ancona per affrontare la squadra locale e quelli del Giulianova, arrivati con mezzi propri, erano invece diretti a Macerata, sempre nell’ambito della 12esima giornata del campionato di Serie D.

D’Eramo del Sap ha precisato che “le due tifoserie non sono entrate direttamente in contatto, tuttavia, secondo le informazioni attualmente disponibili, un gruppo di circa 50-70 sostenitori del Giulianova, con il volto travisato e presumibilmente armati, avrebbe raggiunto i pullman sui quali viaggiavano i tifosi del Lanciano, colpendoli ripetutamente mentre percorrevano l’autostrada A14”. Lo scontro è stato evitato da una manovra degli autisti che, capendo la minaccia, si sono spostati nella corsia di sorpasso, senza arrestare la marcia. Entrambe le partite poi si sono svolte senza ulteriori incidenti.

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