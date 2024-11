The Voice Kids l’esibizione spiazza i giudici, poi la sorpresa su Marco: “Chi è davvero il concorrente”

La sorpresa su Marco, concorrente di questa edizione del programma di Rai Due The Voice Kids: chi è davvero.

Uno degli episodi più emozionanti e sorprendenti di The Voice Kids si è verificato nella puntata del 22 novembre, quando Marco, un ragazzo di soli 13 anni originario della Calabria, ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua incredibile esibizione.

La sua voce, potente e matura nonostante la giovane età, ha dimostrato che il talento non conosce limiti d’età. Interpretando il classico Granada, Marco non solo ha ottenuto una standing ovation dal pubblico ma ha anche conquistato il cuore dei giudici: Clementino, Arisa, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

The Voice Kids, chi è Marco

Subito dopo l’esibizione straordinaria, Marco ha sorpreso ulteriormente tutti rivelando di avere una “seconda mamma” molto famosa. Questa notizia ha creato un palpabile senso di attesa ed eccitazione sia tra i giudici che nel pubblico. Quando lei è apparsa in studio, l’atmosfera si è caricata di stupore e ammirazione. Aria e Clementino non hanno potuto fare a meno di saltare in piedi dalle loro poltrone mentre Gigi D’Alessio e Loredana Bertè sono rimasti senza parole davanti alla rivelazione.

La celebre soprano Katia Ricciarelli si è rivelata essere la mentore e figura materna per il giovane talento calabrese. Seguendo da vicino il suo percorso artistico, Ricciarelli vede in Marco un futuro brillante nel mondo dell’opera. Durante lo show, prima dell’esibizione del ragazzo, aveva espresso come lo spronasse positivamente verso la realizzazione dei suoi sogni musicali. Antonella Clerici ha colto l’occasione per sottolineare quanto le figure materne siano fondamentali nel guidare i passi dei loro figli verso la realizzazione personale.

Dopo aver mantenuto nascosta fino all’ultimo momento la presenza della Ricciarelli nello studio, Antonella Clerici ha finalmente invitato sul palco la celebre cantante lirica accanto a Marco. Il duetto che ne è seguito tra i due sulle note di una canzone dedicata alla figura materna ha commosso profondamente tutto lo studio ed evidenziato ancora una volta il legame speciale tra Katia Ricciarelli e il giovane concorrente.

La soprano per eccellenza Katia Ricciarelli è venuta a trovarci a #TheVoiceKidsIt 😍 pic.twitter.com/KpKKhB5phh — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) November 22, 2024

Al termine della puntata ricca di emozioni forti ed esibizioni memorabili, Marco ha fatto la sua scelta entrando nella squadra guidata da Loredana Bertè. Questa decisione segna l’inizio ufficiale del suo viaggio all’interno del contest musicale “The Voice Kids”, sotto gli occhi attenti non solo dei giudici ma anche del pubblico che già vede in lui un futuro tenore capace di lasciare un segno indelebile nel mondo della musica classica.