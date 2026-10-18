Tetto al gas, Pichetto Fratin: “Taglierà del 10% le bollette a famiglie e imprese”

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Il via libera a un tetto italiano sui prezzi del gas “taglierà del 10% le bollette a famiglie e imprese”. Lo afferma, in un’intervista al Messaggero, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. “È un grande passo importante. La metà delle famiglie italiane che hanno scelto i contratti a prezzo fisso è rimasta al riparo dai rincari: i benefici si sentiranno eccome e arriveranno per chi ha i contratti variabili e per le imprese” sottolinea. Quanto alla trattativa con Bruxelles, il ministro spiega che “l’ultima fase tecnica è proprio su questo numero, ancora da definire con precisione. Sono in corso ancora dei calcoli legati all’inflazione e le quotazioni sono molto volatili ma il punto di riferimento sono circa 60 euro”.

Il nuovo meccanismo dovrebbe scattare “a gennaio” aggiunge Pichetto Fratin. “Il timbro politico arrivato dal Consiglio dei leader, quindi con la presidente Giorgia Meloni, ci permette un’implementazione rapida con il concorso delle elaborazioni che dovrà fare l’Arera. Ho apprezzato che il comunicato della Commissione dicesse che la commissione si impegna anche a rispondere in tempi brevi alla notifica” spiega.

Quanto alla possibilità di utilizzare i 14 miliardi legati alla flessibilità dell’Ue, il ministro conclude. “Questo è un capitolo a parte che si aggiungerà per portare altri benefici. Abbiamo già trasmesso al Parlamento una lista di investimenti con caratteristiche green, efficientamento per esempio, su ferrovie, edifici, scuole (compresi gli impianti di condizionamento). Stiamo valutando una sorta di ‘Energy release bis'” per le imprese energivore”.

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