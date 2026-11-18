“Le interconnessioni tra spazio e mare portano il valore aggiunto a 46,3 miliardi, il 2,4% del Pil italiano. OsserMare punto di riferimento per istituzioni, imprese e cittadini, in Italia e in Europa. Nostro obiettivo misurare l’evoluzione delle filiere e individuare nuove opportunità di sviluppo”. Così Antonello Testa, presidente Informare e coordinatore OsserMare, al 4° Forum Space&Blue a Roma, presso il Mimit.