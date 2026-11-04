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Testa (Confcommercio): “”Mobilità urbana leva fondamentale per ridare vita alle città””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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“Confcommercio, attraverso il progetto Cities, si affianca agli Urban Award poiché si occupa degli stessi problemi e affronta le stesse situazioni dei diversi attori civici che agiscono nelle nostre città oggi e si trovano tutti ad affrontare problemi comuni a noi cittadini e ai decisori. Il tema su cui noi concentriamo la nostra azione è la rinascita e rivitalizzazione dei piani strada contro la crisi delle diverse attività commerciali, che per alcuni settori stanno trovando grandi difficoltà a rimanere aperti. Crediamo, quindi, che la mobilità urbana, la possibilità di utilizzare lo spazio pubblico e accedere ai centri storici e alle zone più dense della città, sia una leva fondamentale per ridare vita alle città”. Sono le parole di Paolo Testa, Responsabile Settore Urbanistica e Rigenerazione urbana di Confcommercio, in occasione della decima edizione di Urban Award, il premio dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana, presentata nella sede Anci di via dei Prefetti a Roma. L’iniziativa ha il patrocinio della stessa Anci, il sostegno di Intesa Sanpaolo come Main Partner e di Confcommercio e Pin Bike come Silver Partner.

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