Testa (Borsa Italiana): “Cento anni di quotazione Fnm grande messaggio di fiducia””

“Il mercato è un socio paziente, che permette all’azienda di crescere, evolversi e trasformarsi e questa è proprio la storia di Fnm. Siamo orgogliosissimi di ospitare oggi il Gruppo per festeggiare i cento anni dalla prima quotazione”. È quanto affermato da Fabrizio Testa, Ceo Borsa Italiana, all’evento ‘100 anni di mercato, di territorio e di futuro’, organizzato oggi a Milano dal Gruppo Fnm per celebrare il centenario della quotazione in Borsa.