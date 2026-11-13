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Testa (Borsa Italiana): “100 anni di quotazione Fnm messaggio di fiducia e longevità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Siamo orgogliosissimi di ospitare oggi Fnm per festeggiare i cento anni dalla prima quotazione. È un grande messaggio di fiducia, di longevità e della possibilità di crescere attraverso il mercato. Il mercato è un socio paziente, che permette all’azienda di crescere, evolversi e trasformarsi e questa è proprio la storia di Fnm”. È quanto affermato da Fabrizio Testa, Ceo Borsa Italiana, all’evento ‘100 anni di mercato, di territorio e di futuro’, organizzato oggi a Milano dal Gruppo Fnm per celebrare il centenario della quotazione in Borsa.  

L’evoluzione di Fnm passa anche “dal nuovo progetto dei motori a idrogeno, che hanno la grande qualità di non richiedere la sostituzione dell’intera infrastruttura – sottolinea Testa – riuscendo così a rimpiazzare i mezzi diesel con questa modalità alternativa e totalmente sostenibile”, concludeTesta. 

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