Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Terremoto oggi a Cosenza, scossa di magnitudo 3.5 a Cerisano: paura tra la popolazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto è stata registrata alle 8.38 di oggi, 10 novembre 2026, in provincia di Cosenza. La magnitudo del sisma, secondo la stima dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stata di 3.5 con epicentro localizzato a 2 km da Cerisano e una profondità di 9 km.  

 

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche a Cosenza, come hanno confermato anche molti utenti sui social network. “Sentito fortissimo”, “Una botta tremenda”, “Sembrava l’esplosione di una bomba sotto al palazzo”: sono solo alcuni dei messaggi apparsi nei minuti scorsi su Facebook. Tra i centri in cui il sisma è stato più sentito si segnalano Rende, Cetraro,
Lago. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Reintegro sanitari radiati, Ordini infermieri: “Danneggia cittadini e diritto alla salute”

15 Luglio 2026

Gaza, Biden ottimista su tregua durante Ramadan. Ma Israele e Hamas lo gelano

27 Febbraio 2024

Champions League, oggi Roma-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

14 Ottobre 2026

Zverev e il segreto dietro trionfo a Parigi: “Ho fatto 60 iniezioni…”

16 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno