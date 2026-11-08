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Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Serrastretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, in Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 17.58 con epicentro a 3 chilometri da Serrastretta e a una profondità di 10 km.  

Il sisma è stato avvertito distintamente non solo nei Comuni limitrofi, ma in un’area piuttosto vasta della Regione. Subito dopo la scossa sui social messaggi e segnalazioni da parte dei cittadini spaventati: “Fortissimo a Catanzaro”, “prima il boato, poi la scossa”, scrivono in molti dal capoluogo, mentre altre testimonianze arrivano da Lamezia Terme e persino da San Lucido, nel Cosentino. 

Al momento sono in corso le verifiche da parte delle autorità e della Protezione Civile per monitorare la situazione sul territorio. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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