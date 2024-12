Teresa Saponangelo: età, studi, marito, figli, dove vive, carriera, curiosità sulla Nives di Vincenzo Malinconico 2

Teresa Saponangelo: una carriera brillante nel panorama artistico italiano, tutto sulla Nives di Vincenzo Malinconico

Nel panorama artistico italiano spicca il nome di Teresa Saponangelo, attrice di talento e versatilità che ha saputo conquistare il pubblico con le sue interpretazioni intense e memorabili. Nata a Taranto il 22 ottobre 1973 sotto il segno della Bilancia e alta 1.6 m, Teresa ha trascorso la sua infanzia a Napoli prima di intraprendere un percorso formativo che l’ha portata a laurearsi al DAMS dell’Università degli Studi Roma Tre.

La sua passione per la recitazione si manifesta già nel 1988 quando partecipa allo spettacolo teatrale “Dentro la cronaca dentro la storia” di P. Amato. Tuttavia, è l’anno successivo che segna il suo vero debutto con “Lu cunto de li cunti”, rappresentazione che si svolge all’ombra del Vesuvio e lascia presagire una carriera ricca di soddisfazioni.

Dall’inizio promettente ai successi cinematografici

Il suo talento non passa inosservato e nel 1994 conclude gli studi alla scuola d’arte drammatica della Calabria diretta da L. Lucignani. Questo periodo segna anche l’inizio della sua carriera cinematografica con “Il verificatore” di Stefano Incerti. Da quel momento in poi, Teresa Saponangelo diventa un volto noto del cinema italiano grazie a pellicole come “Ferie d’agosto” e “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì, fino ad arrivare ai più recenti successi come “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino.

Non solo cinema: Teresa ha dimostrato grande versatilità anche in televisione partecipando a serie acclamate come “Squadra Antimafia”, “Vivi e lascia vivere”, fino ad arrivare al ruolo che l’ha vista protagonista nella serie TV del 2022 “Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso”, dove interpreta magistralmente Nives.

La vita privata dell’attrice è stata caratterizzata dal matrimonio con il regista David Emmer da cui ha avuto un figlio chiamato Luciano. Attualmente vive a Roma ma non rinuncia alle estati nella seconda casa situata a Porto Selvaggio in Puglia; luogo ideale per rilassarsi lontano dai riflettori. Oltre alla recitazione Teresa coltiva una passione per i viaggi ed è nota per praticare lo scambio casa con turisti provenienti da tutto il mondo; esperienza che arricchisce ulteriormente il suo bagaglio culturale permettendole anche di esercitare le tre lingue che parla fluentemente: italiano, inglese e francese.

La sua carriera teatrale vanta collaborazioni prestigiose come quella con Toni Servillo ne “Il tartufo” di Molière – ruolo che le vale il Premio Ubu – dimostrando ancora una volta la sua abilità nell’affrontare testi classici così come opere contemporanee. Tra i progetti più recenti ricordiamo partecipazioni in produzioni televisive quali “Il nostro generale” (2023) oltre ai film “I nostri ieri” (2022) e “Nata per te” (2023), confermando così un calendario professionale denso ed eclettico.

Attraversando generi diversificati dalla commedia al dramma storico fino al thriller poliziesco senza mai perdere autenticità ed empatia nei confronti dei suoi personaggi, Teresa Saponangelo continua ad essere una delle figure più interessanti del panorama artistico nazionale capace non solo di intrattenere ma anche di far riflettere attraverso le sue interpretazioni profonde ed emozionanti.