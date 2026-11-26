“Abbiamo la possibilità oggi di utilizzare nuove terapie farmacologiche e molteplici terapie farmacologiche. Siamo partiti con un solo farmaco 25 anni fa, adesso ne abbiamo a disposizione 9, 10, saranno 11, 12, 13 nel prossimo futuro. Questo grazie allo sviluppo tecnologico, grazie alla comprensione sempre maggiore dei meccanismi alla base di queste patologie. Queste terapie sono sicuramente terapie innovative con meccanismi d’azione diversi, sempre con una sicurezza sempre maggiore, quindi riducendo la probabilità di effetti collaterali e devono aiutarci a gestire queste malattie”. Lo ha spiegato Edoardo Vincenzo Savarino, professore associato di Gastroenterologia all’Università di Padova e segretario generale IG-IBD, a margine del congresso nazionale in corso a Riccione.