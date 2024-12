Teo Mammucari, la frecciata dell’ex compagna Thais Wiggers: “Tutti hanno visto chi è”

Sulla scia dell’intervista a Belve, arriva la frecciata dell’ex compagna di Teo Mammucari,Thais Wiggers: “Tutti hanno visto chi è”

La puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin si è aperta con un’intervista che ha subito catalizzato l’attenzione del pubblico. Ospite del giorno, Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari, ha colto l’occasione per lanciare una frecciata velenosa all’indirizzo dell’ex partner, facendo riferimento a un suo recente post su Instagram che non lasciava spazio a interpretazioni: “Tempo al tempo…Prima o poi le maschere cadono…”. Le parole scelte da Wiggers sono state chiare e dirette, un messaggio lanciato dal cuore dopo anni di distorsioni e incomprensioni.

Durante l’intervista, Thais non ha esitato a puntare il dito contro Mammucari per come avrebbe gestito la narrazione della loro storia personale. In particolare, ha criticato aspramente il monologo presentato da Teo a Le Iene tempo fa, accusandolo di aver completamente distorto la realtà dei fatti per creare dramma. “Non sono d’accordo con le sue parole e gliel’ho fatto presente…”, ha dichiarato l’ex velina di Striscia La Notizia con fermezza.

L’intervista a Verissimo

L’accusa più grave mossa da Wiggers riguarda la rappresentazione della sua persona come antagonista nella loro storia comune. Secondo quanto raccontato dall’ospite a Verissimo, Mammucari avrebbe dipinto un quadro totalmente fuorviante delle dinamiche tra i due. Tuttavia, Thais sostiene di poter dimostrare la veridicità delle sue parole attraverso l’avvocatura e sottolinea come anche sua figlia sia consapevole della situazione reale.

Nel corso dell’intervista sono emersi ulteriori dettagli sulle tensioni tra i due ex compagni. Interrogata da Silvia Toffanin su alcune questioni irrisolte con Mammucari – tra cui le accuse di avergli negato il diritto alla paternità o di essersene andata in Brasile senza il suo consenso – Thais ha chiarito alcuni punti cruciali. Ha confermato il suo ritorno in Brasile ma si è riservata sui motivi specifici che l’hanno spinta a prendere tale decisione; una scelta fatta comunque con la firma del padre della bambina.

Nonostante le forti critiche rivolte all’ex compagno durante l’intervista, Wiggers ha tenuto a precisare che non era sua intenzione parlare male del padre della sua figlia riconoscendo anche gli aspetti positivi del loro rapporto passato.

La discussione si è poi spostata sulla decisione di Teo Mammucari di prendersi una pausa dallo showbiz – una pausa vista sotto una nuova luce considerando le accuse mosse dall’ex compagna riguardanti la manipolazione della loro storia personale nei suoi spettacoli. “L’affetto ricevuto dalla mia famiglia e il nostro vissuto sono stati stravolti…“, ha commentato amaramente Thais Wiggers riflettendo sulle conseguenze delle azioni dell’ex partner nel panorama mediatico.