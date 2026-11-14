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Tensione a Ballando, Mariotto ‘boccia’ Bocchi e attacca Erra: “Il tuo parere non conta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Mariotto boccia Noemi Bocchi. Questa sera a Ballando con le stelle, il giurato Guillermo Mariotto ha definito il ballo portato in scena dalla compagna di Francesco Totti e Giovanni Pernice “noioso” apprezzando comunque le capacità della concorrente nella danza. Il giurato è stato subito bloccato da Rossella Erra che lo ha accusato di criticare la coppia solo per la poca simpatia che nutre nei confronti del maestro di ballo Pernice. “Giovanni quando ballava con Francesca Fialdini era strepitoso”, ha replicato Mariotto facendo un confronto tra le due concorrenti che la stessa Milly Carlucci non ha apprezzato: “Non parliamo del passato, andiamo avanti”.  

Il botta e risposta tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra si è concluso con un “gnegnegne” urlato al microfono da parte di Mariotto, incalzando: “Da quando ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini accanto alla giuria il tuo parere non conta nulla, fattene una ragione”. “Sei un cafone offensivo”, ha replicato Rossella Erra. Il giurato ha poi dato un 7 all’esibizione sotto lo sguardo contrariato e sconcertato di Giovanni Pernice.  

 

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