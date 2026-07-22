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Cronaca

Tech: Samsung lancia i nuovi foldable: Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 e Flip 8

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Massima produttività, scoperta immersiva ed espressione personale. Sono questi i principi attorno ai quali sono stati progettati e sviluppati i nuovi foldable di Samsung Electronics, presentati ufficialmente il 22 luglio a Londra nel corso dell’atteso evento ‘Galaxy Unpacked 2026’. I tre nuovi smartphone, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, segnano un nuovo capitolo nell’era dei dispositivi pieghevoli e rendendoli accessibili a un pubblico ancora più ampio. Inoltre, per la prima volta lo standard Ultra di Galaxy di Samsung raggiunge il mondo dei pieghevoli con Galaxy Z Fold 8 Ultra. A migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente l’Ai proattiva, in grado di anticipare le esigenze e di fornire strumenti che rendono più trasparente il controllo, come la nuova dashboard delle attività. Ma Samsung non svela solo la nuova gamma di smartphone pieghevoli, arrivano infatti anche i nuovi smartwatch: Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9, che trasformano il monitoraggio continuo di sonno, attività fisica e salute cardiovascolare in indicazioni personalizzate grazie all’intelligenza artificiale, con Ultra2 pensato anche per gli sport estremi e le immersioni professionali. 

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