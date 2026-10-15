Tech, Perrazzelli (Cdrs PoliMi): ‘su finanza e assicurazioni regole stiano al passo dell’evoluzione

“Costruire una norma che possa da un lato spingere verso l’innovazione e dall’altro garantire quelle tutele proprie dell’insieme valoriale normativo dell’Unione europea, è un goal molto ambizioso. Tuttavia, ci si può riuscire rendendosi conto che la tecnologia è molto veloce e che richiede un approccio, da parte dei regolatori, che sia vicino al mercato. Ciò si traduce nella necessità di conoscere il più possibile le tematiche, i processi, i modelli di business che la nuova tecnologia sta portando all’interno dell’industria finanziaria e assicurativa”. Lo ha detto Alessandra Perrazzelli, direttore scientifico Center for Digital regulation strategy – Cdrs del Politecnico di Milano – PoliMi, partecipando alla quinta edizione di Armundia Talkinn, intitolata ‘Into the Deep – Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice’, svoltasi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.