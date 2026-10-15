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Tech, Franchini (Ivass): ‘imprese chiamate a rafforzare difese informatiche’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

“Nel nuovo mondo tecnologico che stiamo vivendo oggi con la cosiddetta intelligenza artificiale di frontiera sono presenti sistemi in grado di individuare in modo molto rapido le vulnerabilità dei sistemi informatici. Questo è un problema rilevante perché la velocità degli attacchi aumenta in modo considerevole. Pertanto, la difesa da questi attacchi deve essere importante. Questo impone alle imprese di regolare meglio la propria organizzazione per essere più resilienti, più reattive e in grado, appunto, di gestire meglio questi attacchi”. Sono le parole di Pietro Franchini, vice capo servizio Studi e Gestione dati Ivass, partecipando a Milano all’edizione 2026 di Armundia Talkinn, intitolata ‘Into the Deep – Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice’, svoltasi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

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