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Tech, Foti (FinecoBank): ‘ai accelera modernizzazione banca digitale’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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“Per modernizzare una banca nata digitale bisogna partire dal presupposto che in questi vent’anni abbiamo avuto due rivoluzioni, quella digitale e quella dell’intelligenza ufficiale, che sta arrivando. E’ molto semplice: nella misura in cui una banca effettivamente sia riuscita a fare il suo percorso digitale, modernizzarla significa innestare su questa componente digitale l’intelligenza artificiale, che rende tutto molto più performante, efficiente, con servizi migliori e con minori risorse impiegate”. Così Alessandro Foti, Ceo FinecoBank, partecipando a Milano alla quinta edizione di Armundia Talkinn, intitolata ‘Into the Deep – Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice’, svoltasi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

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