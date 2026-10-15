Tech, Berghella (Armundia Group): ‘sfida è approfondire impatti su dati e rischi’

“In questa edizione dell’Armundia Talkin, ‘Into the Deep’ è proprio la necessità di andare in profondità. Dopo anni nei quali il mondo dell’intermediazione bancari e assicurativi si sono concentrati su ciò che deve rendere la journey del cliente attraverso app e strumenti di relazione molto più vicini, oggi si trova nella necessità di dover scendere in profondità delle evoluzioni che la tecnologia sta portando sul mercato. Diventa necessario gestire l’informazione, il dato e gli elementi di rischio. Oggi, questi sono tutti processi che necessitano di essere visti e affrontati nella profondità per poter poi trovare le migliori soluzioni possibili”. Lo afferma Gianluca Berghella, Ceo, President & Founder Armundia Group, alla quinta edizione di Armundia Talkinn, intitolata ‘Into the Deep – Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice’, svoltasi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.