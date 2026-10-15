Bancali usati e nuovi
Italia

Tech, Armundia Group: ‘complessità si governa con conoscenza profonda’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto

Torna a Milano l’appuntamento con Armundia TalkInn, il confronto promosso da Armundia Group dedicato alle realtà del mondo bancario, finanziario e assicurativo, giunto alla sua quinta edizione. Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, la tech company specializzata nella progettazione e fornitura di soluzioni e servizi ICT ha posto l’accento sull’importanza di conoscere in profondità le nuove tecnologie per riuscire a integrarle efficacemente nei propri processi, adattando i modelli organizzativi e governando opportunità e potenziali rischi. A questo tema è stata dedicata la tavola rotonda “Oltre i pregiudizi: Finance & Insurance tra tecnologia, fiducia e regole”, momento centrale della serata.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Paginemediche

Paginemediche acquisisce la startup AreaMedical24

18 Marzo 2023

Università, Lucia Altucci prima Rettrice ateneo ‘Luigi Vanvitelli’

30 Giugno 2026

Caldo record a novembre, ‘estate eterna’ da Roma a Milano: previsioni meteo oggi e domani

15 Novembre 2023

Anzio, nuovo piano della viabilità al centro. L’assessore Mazzi: “Via dei Fabbri resterà pedonale”    

23 Febbraio 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno