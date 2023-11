Teatro, l’Accademia Cassiopea sbarca a Pomezia. Il sindaco: ‘Un valore aggiunto per la nostra città’

“A Pomezia c’è tanta cultura che va raccolta e amplificata: avere qui oggi qualcuno che ha la volontà di investire sulla cultura e sull’arte è un orgoglio e un valore aggiunto”. È stato questo il saluto del Sindaco Veronica Felici all’inaugurazione, venerdì, dell’Accademia di Teatro Cassiopea, realtà che conta una lunga tradizione di formazione artistica di alta qualità, preparando gli studenti a eccellere nel teatro, nel cinema, nella televisione e nel doppiaggio.

Dall’aa 2023-2024, grazie al sostegno della Enry B. srl di Enrico Brignano – l’Accademia di Teatro Cassiopea, diretta da Tenerezza Fattore, svolgerà i suoi corsi di recitazione presso i Factory Studios di Pomezia di via Campobello.

Il ruolo di Enrico Brignano

“Complimenti a Enrico Brignano per la visione lungimirante che ha avuto di questo territorio, lo ringrazio per aver scelto Pomezia, una città eccezionale con risorse e gente capace, ma soprattutto con un tessuto industriale e lavorativo tenace”, ha commentato Veronica Felici.

Il Sindaco si è rivolto anche agli allievi presenti: “Questo è uno spazio di alto livello, che offre opportunità a tanti giovani che desiderano intraprendere la carriera dell’attore; un mestiere che è sacrificio: non tutti ce la faranno, ma ciò che conta capire è che – qualsiasi professione intraprenderete – dovrete raggiungerla attraverso una formazione seria, lo studio e la determinazione. Se ci sono impegno, studio e serietà, i risultati arriveranno. Non mancheranno battaglie perse e delusioni, ma se si crede in un progetto, in un sogno, si va avanti e si combatte, con sacrificio: così si va lontano. Poi, con onestà intellettuale, capirete se quella dell’attore sarà la vostra strada oppure no. Buon lavoro a voi e a tutti i vostri docenti!”

Pomezia polo attrattivo per i giovani

A breve l’Accademia di Arte Drammatica Cassiopea diventerà Ente di Formazione di 1° Livello, dotando così Pomezia della prima Università di Teatro: “Un tempo a Pomezia aveva sede l’Università nel complesso Selva dei Pini – ha concluso il Sindaco – ora ripartiamo dal progetto dell’Accademia Cassiopea: è nostra intenzione far diventare Pomezia un polo attrattivo anche per i giovani”.