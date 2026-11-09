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Tassi d’usura fino al 110%, cinque misure cautelari a Lecce

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
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LECCE (ITALPRESS) – Cinque misure cautelari, tre in carcere e due ai domiciliari, sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Lecce nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza, ha preso le mosse da una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore locale. Dalle prime verifiche sono emersi indizi di condotte usurarie messe in atto da cinque persone del Salento, alcune delle quali con precedenti di polizia.

Le indagini, supportate da intercettazioni telefoniche, ambientali, videosorveglianza e accertamenti finanziari, hanno ricostruito la vicenda. L’imprenditore si era inizialmente rivolto ai presunti usurai per far fronte alle esigenze di liquidità della sua attività, vedendo poi aggravarsi la propria esposizione debitoria soprattutto durante il periodo del lockdown legato all’emergenza pandemica.

Per estinguere un debito accumulato di circa 150mila euro, la vittima è stata costretta a versare denaro contante e a cedere beni mobili di valore, tra cui orologi di pregio, e diverse proprietà immobiliari. Le analisi economiche hanno accertato tassi d’interesse superiori al 110% annuo, quantificando in oltre 190mila euro gli interessi complessivi pagati nell’arco di circa otto anni.

Con lo stesso provvedimento, il GIP ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di 190mila euro pari al profitto del reato.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
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