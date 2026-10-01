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Tale e Quale Show, per i social ‘vince’ Anna Pettinelli: “Solo Carmen Di Pietro ha fatto di peggio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Selma ha vinto per la seconda volta consecutiva ‘Tale e Quale Show’. Nella seconda puntata del varietà di Rai 1 andata in onda ieri, mercoledì 30 ottobre, la cantante ha vestito i panni di Beyoncé, interpretando ‘Listen’, e ha così fatto il bis, ottenendo lo stesso successo della serata d’esordio. 

Ma tra giudizi e commenti sui social, a far parlare è stata soprattutto l’esibizione di Anna Pettinelli, che si è cimentata nell’imitazione di Ditonellapiaga sulle note di ‘Che fastidio!’, il brano presentato dalla cantante al Festival di Sanremo e classificatosi al terzo posto. Una performance che non ha convinto particolarmente Cristiano Malgioglio, che ha commentato l’esibizione con una stoccata: “Sembrava una parodia non autorizzata”. 

 

 

Ma sui social il video dell’esibizione è diventato virale, rimbalzando da un profilo all’altro. Tra ironia e commenti degli utenti c’è chi ha scherzato sulla performance, scrivendo: “Solo Carmen Di Pietro ha fatto di peggio”. Ma il cuore del programma vuole essere proprio questo, strappare un sorriso anche quando l’imitazione è tutt’altro che accurata.  

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