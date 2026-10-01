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Tajani riceve Wadephul “Rafforzare partenariato strategico con la Germania”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato oggi alla Farnesina il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra i nostri due Paesi”. Così su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aggiunge: “La Germania è il primo mercato dell’Italia, con circa 160 miliardi di euro di interscambio. Vogliamo far crescere ancora le nostre imprese e la competitività europea, continuando a lavorare insieme per ridurre l’impatto delle crisi internazionali sui costi dell’energia, sulle imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie. Vogliamo un’Europa più forte e capace di proteggere i propri cittadini e di affrontare unita le grandi sfide comuni: dalla gestione dei flussi migratori alla libertà di navigazione fino alle minacce ibride. Ho illustrato al Ministro Wadephul la riforma della Farnesina che ha portato alla costituzione della nuova sala cyber, che abbiamo visitato insieme. Italia e Germania condividono anche una visione chiara sui Balcani occidentali: il loro futuro è in Europa. La prospettiva della loro riunificazione alla storia europea è una priorità. Di fronte alle crisi in Ucraina e Medio Oriente, lavoriamo insieme ogni giorno perchè dialogo e la diplomazia siano la strada da seguire per costruire pace e stabilità”.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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