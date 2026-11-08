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Tajani posta foto con nuovo cane: “Benvenuto Argo, guardiano anti-hacker”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
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(Adnkronos) – ”Voglio dare io un’informazione agli hacker filo russi che spiano la mia vita…. Da oggi in casa Tajani c’è un nuovo guardiano: caro Argo, benvenuto in famiglia!”. E’ quanto scrive sui social il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che posta una foto con il nuovo cagnolino e scherza sul suo ruolo di cacciatore di hacker, dopo aver denunciato ieri che i suoi dati personali sono stati diffusi sul dark web.  

Durante la conferenza di oggi di Tajani alla Farnesina ha confermato di essere stato bersaglio diretto di hacker, che avrebbero preso di mira anche i suoi familiari, definendo l’accaduto preoccupante ma ribadendo con fermezza: “Non piegheremo la testa”.  

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