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Tajani: “Bisogna ascoltare i giovani e costruire con loro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Bisogna ascoltare e costruire con i giovani, che sono cittadini come tutti gli altri. Sapendo sempre che bisogna avere fiducia nei giovani non con un’ottica paternalistica, magari accompagnando qualche volta, dando qualche consiglio e mettendo a disposizione la propria esperienza”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso dell’evento ’60 under 30′ promosso all’Università Link di Roma dall’associazione La Giovane Roma di Federico Lobuono. 

“Io alla vostra età – ha aggiunto rivolgendosi alla platea – avevo la convinzione di essere paladino dei diritti, che vengono prima dell’organizzazione dello Stato. Quali sono i diritti? La libertà, di non essere costretti ad andare a lavorare dall’altra parte del mondo, di potersi creare una famiglia, di non essere discriminato dalla scuola per lo stesso motivo sessuale, razziale, politico. La libertà in cui in un’università, in una scuola non ti insegnano come la devi pensare, insegnano a poter scegliere qual è la tua strada, quali sono le battaglie in cui ti vuoi impegnare”. 

“Se ciascuno di noi crede in quello che fa rimarrà giovane anche con capelli grigi”, ha concluso Tajani.  

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