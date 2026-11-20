“Chiediamo che venga replicato per i prodotti di nuova generazione il sistema che oggi esiste per le sigarette, con una circolazione attraverso depositi fiscali, l’eliminazione di alcune figure che permettevano l’elusione e il mancato pagamento delle imposte e un controllo di Adm attraverso i suoi sistemi informativi”. Sono le parole di Andrea Di Paolo, vicepresidente di Bat Italia, nel presentare la sesta edizione del rapporto “Il mercato illecito delle sigarette e dei prodotti di nuova generazione. Le tendenze del periodo post-pandemico (2021–2025)”, realizzato da Intellegit con il supporto di Bat Italia.