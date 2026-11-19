“Il consumo illecito di sigarette nel nostro Paese si sta riducendo ed è una buona notizia, arrivando al 2%. Dieci anni fa era intorno al 5,8-6%”. Così Andrea Di Nicola, presidente di Intellegit, durante la presentazione del nuovo rapporto “Il mercato illecito delle sigarette e dei prodotti di nuova generazione. Le tendenze del periodo post-pandemico (2021–2025)”. Il documento è stato realizzato da Intellegit con il supporto di Bat Italia.