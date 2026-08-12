Bancali usati e nuovi
Cronaca

Switch 2, possible edizione speciale per Zelda Ocarina of Time

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sul web sono comparse le prime fotografie di quella che sembra essere la prima edizione speciale della Nintendo Switch 2, dedicata a The Legend of Zelda. Le immagini, di provenienza non del tutto verificata ma ritenute plausibili, mostrano le confezioni di una console e di un Pro Controller entrambi ispirati al franchise, in coincidenza con il quarantesimo anniversario della serie e con l’atteso remake di Ocarina of Time. Le indiscrezioni confermano quanto già anticipato nelle scorse settimane da alcune fonti vicine all’azienda giapponese, che parlavano da tempo dell’arrivo di edizioni a tema. 

Sia la console sia il controller si presentano in una combinazione di nero, verde scuro e oro, con un elaborato disegno dorato della Triforce e i loghi celebrativi dell’anniversario stampati sulla confezione. Non sono ancora noti né il prezzo né la data di commercializzazione, ma è plausibile che il lancio sia previsto in concomitanza con quello del remake di Ocarina of Time, di cui Nintendo ha confermato lo sviluppo senza però fissarne ufficialmente l’uscita. Diversi osservatori ipotizzano un debutto a metà novembre, in un periodo che vedrebbe il gioco competere direttamente con Grand Theft Auto 6. 

L’iniziativa segna un cambio di passo per Nintendo, che finora ha proposto la Switch 2 esclusivamente nella colorazione standard, lasciando poco spazio a varianti estetiche. Resta comunque il nodo del prezzo: accessori e hardware a tema continuano a costare cifre elevate, un fattore che per molti giocatori pesa più dell’attrattiva estetica e che finisce per orientare la spesa verso il software piuttosto che verso le variazioni cromatiche della console. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Credito e Territorio, domani a Roma l’incontro “Banche del Territorio nell’era del PNRR” organizzato dalla First Cisl Roma- Rieti

24 Ottobre 2022

Paolo Virzì cerca attori e figuranti per “Un altro ferragosto”

9 Aprile 2023

Fondi, venerdì 23 dicembre la 24esima edizione del concorso “Caro Babbo Natale”

20 Dicembre 2022

Carnevale Fondano 2023: a Fondi LT due giornate di gran divertimento

18 Febbraio 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno