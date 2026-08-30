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Svizzera, sparatoria durante un rave all’ippodromo di Aarau: “Numerose vittime”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Ci sarebbero ”numerose vittime” a causa della sparatoria che si è registrata nella notte mentre era in corso un rave all’ippodromo di Aarau, in Svizzera. Lo riporta il quotidiano Blick spiegando che è in corso un’imponente operazione di sicurezza. I primi colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, riporta Blick. La polizia conferma “diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da un gruppo di persone” e “diverse vittime”. 

L’incidente è avvenuto “presso l’ippodromo”, secondo quanto dichiarato da Vanessa Rumpold, portavoce della polizia cantonale di Argovia. “Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente”, ha aggiunto Rumpold.  

La polizia ha rivolto un appello a tenersi lontani dalla zona dove sono stati sparati i colpi d’arma da fuoco e questo fa pensare che i responsabili potrebbero essere ancora a piede libero. Anche la piscina vicino a Schachen rimarrà chiusa oggi. 

Al momento la polizia non ha ancora identificato i colpevoli e non è chiaro se qualcuno sia stato arrestato o sia ancora in fuga. Un gran numero di auto della polizia e di ambulanze sono presenti sul posto. L’area intorno all’ippodromo è stata transennata e sono presenti anche i vigili del fuoco. La polizia sta effettuando controlli di identità su chiunque si trovi nell’area. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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