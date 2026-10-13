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Susan Sarandon: “”Esecuzione Hasan in diretta? L’amministrazione Usa strafatta e fuori di testa””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“Penso che questa vicenda metta in luce la sua mancanza di moralità, di sensibilità e la sua mascolinità tossica e dimostri quanto sia profonda l’infezione che oggi affligge il governo degli Stati Uniti mettendo in luce la depravazione dell’amministrazione Trump. Per avere un’idea del genere devi essere strafatto e fuori di testa”. Così l’attrice Susan Sarandon – in occasione della presentazione di ‘The Accompanist’ ad Alice nella Città, kermesse autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma – commenta la scelta dell’amministrazione Usa di trasmettere in diretta streaming l’esecuzione di Nidal Malik Hasan, l’ex psichiatra militare autore della strage di Fort Hood del 2009. (di Lucrezia Leombruni)

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