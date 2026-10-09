Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente di oggi 9 ottobre: due 5 da oltre 67mila euro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto. Nessun 6 né 5+1, mentre in due hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5, incassando rispettivamente 67.301,97 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 38,8 milioni di euro. 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

Estratta la combinazione vincente: 18, 35, 44, 56, 76, 82; Numero Jolly 49; SuperStar 15.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

cocaina

Picchia e maltratta la moglie, arrestato 42enne di Ardea

21 Settembre 2022

Trump: “Eliminato il leader dei terroristi di Tren De Aragua”

13 Giugno 2026

Madre e figlia avvelenate a Campobasso, tutto quello che sappiamo sul giallo

27 Aprile 2026

Frosinone-Milan 2-3, successo dei rossoneri in rimonta grazie a Jovic

3 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno