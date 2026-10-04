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Sul Guardian arriva l’inchiesta dell’Adnkronos sulla giungla delle golf car a Roma

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Guardian rilancia l’inchiesta dell’Adnkronos sulle golf car condotta da Fabrizio Rostelli e Lorenzo Capezzuoli Ranchi. In un articolo intitolato “Hanno accolto con entusiasmo la Fiat 500, la Vespa e persino i tuk-tuk. Ma i romani diranno basta alle golf cart?”, la corrispondente del quotidiano britannico Angela Giuffrida scrive che “per i visitatori, i tour in golf car offrono un sollievo dal caldo, dalla folla e dai sampietrini. Per i residenti, tuttavia, la loro proliferazione negli ultimi anni è diventata un’altra fonte di frustrazione in una città già alle prese con il traffico e l’eccesso di turismo”.  

E “la polizia ha intensificato i controlli questa settimana dopo che l’agenzia di stampa Adnkronos ha riportato che il 90% delle circa 500 golf car che circolano in città operavano senza autorizzazione”, scrive il Guardian, ricordando che nei giorni scorsi, la polizia ha fermato 131 golf cart intorno a Piazza Navona, il Pantheon, il Circo Massimo e Piazza di Spagna, comminando 38.000 euro di multe per infrazioni che vanno dalla guida senza patente al parcheggio illegale”. Il giornale cita infine quanto detto all’Adnkronos dall’assessore alla Mobilità del Comune di Roma,
Eugenio Patané, secondo cui i responsabili della città “stanno spingendo per misure a livello regionale per regolamentare adeguatamente un’attività che ‘rischia di sfuggire al controllo'”. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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