(Adnkronos) – Oltre mezzo milione di annunci auto attivi, 650 mila persone che utilizzano la piattaforma ogni giorno e più di 700 milioni di ricerche all’anno nella categoria Auto. Sono i numeri diffusi da Subito in occasione di Milano AutoClassica, di cui Subito Motori è partner digitale ufficiale. Gli annunci sono pubblicati da 250 mila privati e 8.500 rivenditori verificati e spaziano dalle vetture di uso quotidiano alle sportive, alle auto d’epoca e alle youngtimer.

Proprio l’interesse per le auto storiche emerge dai dati sulle ricerche, in particolare, secondo Subito.it, le ricerche della parola «epoca» sono cresciute del 22%. Alle inserzioni delle vetture si affiancano quelle di accessori e ricambi, anche per chi cerca componenti originali o difficili da reperire.

A tale proposito durante la manifestazione Milano AutoClassica Subito Motori ha esposto, per la prima volta in Italia, la Jaguar XKR del 1998 guidata da Zao, antagonista di James Bond, in “La morte può attendere”, film del 2002.

Presentata in collaborazione con il Jaguar Daimler Heritage Trust, la vettura compare nell’inseguimento sul ghiaccio con l’Aston Martin di 007 e conserva l’allestimento di scena, dalla mitragliatrice Gatling dietro i sedili ai finti missili nella griglia anteriore.

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