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Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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Dalle sponsorizzazioni mascherate degli influencer alle trappole degli abbonamenti online, fino alle piattaforme che tengono gli utenti incollati allo schermo. Stretta sulle pratiche commerciali sleali nel mondo digitale con il Digital Fairness Act (DFA), pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea per rafforzare la protezione dei consumatori nell’economia digitale. La proposta punta a intervenire sulle strategie pubblicitarie utilizzate online, con particolare attenzione ai contenuti realizzati dagli influencer.

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