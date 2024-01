Stranger Things S5 – Netflix ufficializza l’inizio della produzione della quinta stagione

(Adnkronos) – Dopo una serie di ritardi dovuti agli scioperi di Hollywood orchestrati dal sindacato del WGA e successivamente del SAG-AFTRA, Netflix ha annunciato l'inizio della produzione della quinta e ultima stagione della serie fenomeno globale Stranger Things. Stranger Things" è una delle serie originali di maggior successo di Netflix, guadagnandosi il titolo di show più popolare sulla piattaforma e attirando un pubblico eterogeneo. Ha raggiunto 15 milioni di spettatori nel primo mese e 5 milioni per la première della seconda stagione. La prima stagione è stata lo show più trasmesso su Netflix nel 2016, anno del suo debutto, seguito da "Orange is the New Black" e "Marvel’s Daredevil". Le stagioni successive hanno mantenuto la popolarità, con la terza stagione che ha raggiunto 75 milioni di spettatori per episodio e oltre 100 milioni in totale. Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things ha battuto rapidamente tutti i record arrivando con la quarta stagione a totalizzare oltre 140,7 milioni di visualizzazioni. Ogni stagione rievoca la nostalgia degli anni '80, rivitalizzando oggetti e atmosfere iconiche come anche la musica, con il brano "Running Up That Hill" di Kate Bush che ha registrato un'impennata di streaming grazie alla serie, rientrando nella Top 10 della classifica Billboard Hot 100 dopo 38 anni. La serie ha ottenuto oltre 70 premi, inclusi Emmy e Screen Actors Guild Award per il Miglior cast in una serie drammatica, e ha ricevuto oltre 230 nomination. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

