Strage di Ustica, svolta nell’inchiesta: gli atti tornano alla Procura

(Adnkronos) – Il gip di Roma ha disposto la restituzione immediata alla procura degli atti relativi al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980 quando il Dc-9 Itavia precipitò nel mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La decisione del giudice arriva dopo che mercoledì scorso il procuratore capo Francesco Lo Voi ha formalizzato la revoca della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all’Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica.

“L’ammissibilità della revoca (della richiesta archiviazione, ndr.) è la soluzione più ragionevole, favorendo un auspicato celere approfondimento investigativo onde pervenire all’ultimazione della fase processuale dei due procedimenti penali con la conferma della richiesta di archiviazione ovvero con l’esercizio dell’azione penale”, sottolinea il gip di Roma Livio Sabatini nell’ordinanza.

“Ritenuta l’ammissibilità della revoca della richiesta di archiviazione, considerata l’istanza di restituzione degli atti formulata dal pubblico ministero e l’assenza di ulteriori richieste al gip, si deve disporre l’immediata restituzione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza” scrive il giudice.

“Come difensori delle parti offese non ci siamo opposti alla restituzione degli atti di indagine alla Procura della Repubblica romana, e l’abbiamo esplicitamente condivisa. Ci auguriamo, però, che gli sforzi profusi alla ricerca della verità non siano ancora una volta mortificati dalla nebulosità delle risposte precedentemente attuate dalla Francia ma anche di altri Paesi coinvolti nella strage”, afferma all’Adnkronos l’avvocato Daniele Osnato, legale di parte civile. “Personalmente confido che la vicenda sia definita in tempi brevi e che la magistratura possa ottenere ciò che da oltre 46 anni i parenti delle vittime attendono: la verità”, sottolinea il legale.

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