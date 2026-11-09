Stop all’accisa mobile, prezzi del gasolio tornano a crescere

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Scaduto l’ultimo ‘sconto’ sull’accisa in vigore tra il 28 ottobre e il 7 novembre (4 centesimi al litro, 4,9 Iva inclusa), oggi i prezzi del gasolio tornano a salire. Benzina a due euro al litro, Gpl e metano ancora in forte aumento. Oggi lunedì 9 novembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,000 €/l per la benzina (-2 millesimi rispetto a venerdì), 2,232 €/l per il gasolio (+5), 0,826 €/l per il Gpl (+10) e 2,141 €/kg per il metano (+6). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,028 €/l per la benzina (-2), di 2,287 €/l per il gasolio (+7), 0,923 €/l per il Gpl (+13) e 1,980 €/kg per il metano (+9). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di tre centesimi al litro il prezzo consigliato del gasolio, portandolo a 2,23 euro/litro. Si registrano rialzi anche per IP (+1 centesimo) e Q8 (+5 centesimi).

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 24mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: per la benzina self il prezzo medio è 2,001 euro/litro (1,997 euro/litro per le compagnie, 2,008 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel self il prezzo medio è 2,225 euro/litro (2,212 euro/litro per le compagnie, 2,250 euro/litro per le pompe bianche); per la benzina servito il prezzo medio è 2,134 euro/litro (2,167 euro/litro per le compagnie, 2,074 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel servito il prezzo medio è 2,360 euro/litro (2,384 euro/litro per le compagnie, 2,317 euro/litro per le pompe bianche); per il Gpl servito il prezzo medio è 0,828 euro/litro (0,827 euro/litro per le compagnie, 0,830 euro/litro per le pompe bianche); per il metano servito il prezzo medio è 2,131 euro/kg (2,095 euro/kg per le compagnie, 2,159 euro/kg per le pompe bianche); per il Gnl il prezzo medio è 2,079 euro/kg (2,101 euro/kg per le compagnie, 2,063 euro/kg per le pompe bianche).

Per quanto riguarda le singole compagnie, Eni pratica un prezzo medio di 1,991 euro/litro per la benzina self (2,197 euro/litro servito) e di 2,200 euro/litro per il diesel self (2,407 euro/litro servito); IP pratica 2,003 euro/litro per la benzina self (2,166 euro/litro servito) e 2,218 euro/litro per il diesel self (2,383 euro/litro servito); Q8 pratica 1,995 euro/litro per la benzina self (2,149 euro/litro servito) e 2,210 euro/litro per il diesel self (2,369 euro/litro servito); Tamoil pratica 2,002 euro/litro per la benzina self (2,079 euro/litro servito) e 2,218 euro/litro per il diesel self (2,303 euro/litro servito).

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