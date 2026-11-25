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Raheem Sterling è stato condannato a 12 mesi di reclusione con la condizionale per guida pericolosa. L’attaccante inglese, oggi al Feyenoord ed ex giocatore di Liverpool, Manchester City e Chelsea, è finito nei guai con la giustizia britannica dopo un incidente stradale avvenuto a fine maggio a Londra, quando era alla guida della sua Lamborghini. Lo scorso settembre, Sterling aveva ammesso la propria responsabilità anche per altri due capi d’accusa: il possesso di sei bombolette di protossido di azoto, una sostanza utilizzata come droga per i suoi effetti euforizzanti, e il rifiuto di sottoporsi ai test richiesti dalle autorità. Oltre alla condanna con la condizionale, per il calciatore è arrivata anche la sospensione della patente per due anni. Sterling dovrà inoltre svolgere 100 ore di lavori socialmente utili non retribuiti.

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